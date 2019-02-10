شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب لاعبو سموحة بعودة الانتصارات أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة اجتماعا مع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة عادل عبد الرحمن واللاعبين طالبهم بعودة الانتصارات واللعب برجولة وشرف أمام بيراميدز قائلا '' قدمنا كل شى للجهاز الفنى واللاعبين وننتظر النتيجة '' فى إشارة واضحة لما قدمه مجلس الإدارة برئاسته من تدعيمات شتوية والإلتزام بصرف جميع مستحقات اللاعبين فى موعدها وتنفيذ طلب المدير الفنى بتجميد العقوبات التى سبق ووقعها المجلس على اللاعبين.

وطالب عامراللاعبين ببذل الجهد والعرق لإسعاد جماهير سموحة وأعضاء النادى من اللاعبين، مشيرا إلى أن أكثر من 5 لاعبين من بيراميدز كانوا يشاركون مع سموحه فى المواسم الماضية .

وأوضح عامر للاعبيه أن المجموعة الموجودة حاليا من افضل العناصر فى الدورى المصرى وأصبح سموحة من الفرق ذات التصنيف الدولى.

وواصل الفريق تدريباته على ملاعب سموحة استعداد لمباراه بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل على ملاعب الدفاع الجوى ضمن مباريات الأسبوع الـ22 .