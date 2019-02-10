سوبر كورة.. لاسارتى يستعرض مهاراته فى التصوير داخل مطار القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، إلى مصور فى مطار القاهرة ، خلال مغاردة الفريق الأحمر إلى تنزانيا منذ قليل ، استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى فى الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل

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