شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: الأهلي هو من جمع الحروف والكلمات وجعل لهؤلاء النجوم شهرة وبريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محسن صالح المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة له معلقا على قرارت مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب . جاء محسن صالح قائلا " لم نكن اسماء مشهورة..ولكن مجرد حروف.صالح..مكانش سليم.. وحمدي..لم يكن حسن.. والشيخ..لم يكن طاهر. ومحمود ..لم يكن خطيب.. وشطة..لم يكن قرن.والمصطفي لم يكن عبده.وصالح لم يكن محسن.وصفوت لم يكن عبد الحليم..والأب لم يكن تريكة..الاهلي هو من جمع الحروف والكلمات وجعل لها شهرة وبريق و..معني "

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