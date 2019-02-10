شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و سموحة و الشمس فى دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره اصحاب الجياد بنتيجة 28 /9 فى إطار الجولة التاسعة عشر بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من، الطيران عى النصر 23 /20 و المعادى على الجزيرة 31 /28 وسموحة على الزهور34 /25 وهليوليدو على المنصورة 46 /17 .

كما شهدت نفس الجولة أيضا فوز سبورتنج على 6 أكتوبر 33 /22 و الشمس على السنطة 32 /7 .