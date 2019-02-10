بالفيديو.. حجازي يصنع هدفا في فوز وست بروميتش أمام ستوك سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ساهم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ، في فوز فريقه أمام ستوك سيتي، بعدما صنع هدف الفوز لفريقه في الجولة الـ31 من دوري تشامبيونشيب، التي أقيمت على استاد بريطانيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق دوايت جايل، والذي جاء في الدقيقة 25، بعد تميريرة من حجازي كرة، بعد كرة ثابتة لعبت له داخل منطقة الجزاء بتمريرة يسارية لزميله الذي أسكنها في الشباك.

وبتلك النتجية رفع وست بروميتش رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، وله مباراة أقل من شيفيلد يونايتد وفي حالة الفوز بها يتقدم للمركز الثالث.

ويأمل حجازي وزملائه في إنهاء المنافسة وهم في أحد المركزين الأول أو الثاني من أجل التأهل مباشرة للبريميرليج، أو الحصول على مركز من الثالث إلى السادس من أجل المشاركة في "بلاي أوف" التأهل.