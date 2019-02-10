محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
قال مصدر بالأهلي، إن أحمد حمودي لاعب الفريق غاب عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى تنزانيا، لمواجهة سيمبا، بسبب الإصابة.
ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا الثلاثاء في إطار الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأشار المصدر لمراسل الخليج 365 إلى أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مران المستبعدين صباح أمس الجمعة.
وتابع "اللاعب غاب عن مران اليوم السبت بعد تأكد إصابته بالتواء في الأنكل خلال مران الجمعة".
وختم المصدر "اللعب سيغيب لفترة من 5 إلى 7 أيام".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالإهلي يوضح لمصراوي سبب استبعاد حمودي من رحلة تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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