رسميا.. بيراميدز يتفق على ودية الهلال السعودي

كتب- وليد خليل

أبرم محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز والاستاذ فهد الراشد نائب رئيس مجلس ادارة نادي الهلال السعودي، اتفاقه على إجراء المباراة الودية المرتقبة بين الناديين.

واتفق الطرفان على أن تقام المباراة المرتقبة، يوم ٢٢ مارس المقبل، بملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

ويسعى نادي بيراميدز إلى خوض مباريات ودية قوية خارج جمهورية

مصر العربية، بعد أن استعد للدوري الممتاز بسلسلة مباريات عربية داخل مصر.

يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل الهلال صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.