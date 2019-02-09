شاهد.. أحداد يحيي ذكرى شهداء الزمالك

حرص المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إحياء ذكرى وفاة 20 مشجعا زملكاويا، الذين توفوا في الحادث المعروف إعلامياً بموقعة الدفاع الجوى"، وذلك أثناء مباراة الفريق الأبيض اليومأمام النجوم في الجولة 21 من عمر الدوري.
وكان حميد أحداد بدأ مباراة اليوم ضمن التشكيل الأساسي، ورفع اللاعب المغربي قميصه المكتوب عليه "20 شهيد" عقب
وكان الزمالك فاز على النجوم بهدف نظيف أحرزه "الحاوي" عقب نزوله كبديل لإبراهيم حسن، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 48 نقطة يحتل بيهم صدارة ترتيب جدول الدوري العام.
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