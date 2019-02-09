مشجع الزمالك الكفيف يساند فريقه امام النجوم

حرص "عم صلاح" مشجع الزمالك الكفيف المعروف بانتمائه للقلعة البيضاء على مر التاريخ، على مساندة الفريق الأبيض في مباراته أمام النجوم، خلال اللقاء الذي انتهى لصالح أبناء ميت عقبة بهدف دون رد.
ونجح الزمالك في الفوز على النجوم بهدف دون رد باللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ليستمر الأبيض على صدارة المسابقة برصيد 48 نقطة.
وساند "عم صلاح" فريقه المفضل من ملعب بتروسبورت، حيث يحرص دائما على التواجد في مباريات الزمالك ومؤازرة الفريق من المدرجات ومتابعة الأحداث عن طريق "الراديو".
ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، الأربعاء، المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.
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