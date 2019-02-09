انت الان تتابع تفاصيل خبر الزمالك يبتعد عن أقرب مطارديه على القمة المصرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 11:25 مساءً - واصل نادي الزمالك إحكام قبضته على قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه "النجوم" بهدف نظيف، في المباراة التي احتضنها ملعب "بترو سبورت" السبت، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

انتظر فريق "القلعة البيضاء" حتى الدقيقة الـ71 من أجل تسجيل هدف اللقاء الوحيد، الذي أحرزه أيمن حفني، مانحاً فريقه 3 نقاط ثمينة.

بهذا الفوز ثأر الزمالك من خسارته أمام النجوم بالنتيجة ذاتها في لقاء الدور الأول، ليرفع "البلانكو" رصيده إلى 48 نقطة من أصل 19 بصدارة الترتيب، في حين تجمّد رصيد المنافس عند 21 نقطة بالمركز الخامس عشر.

ويتقدم الزمالك بفارق 6 نقاط كاملة على "بيراميدز" أقرب مُطارديه، في حين يحتل الأهلي المركز الثالث بـ39 نقطة مع مباراة أقل من الزمالك.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي (حامل اللقب) يُعدّ أكثر الفرق تتويجاً بالدوري المصري بواقع 40 لقباً، يليه غريمه التقليدي الزمالك بـ12 لقباً.

