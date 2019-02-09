شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي يستعيد انتصاراته في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تذوق بيرنلي، طعم الانتصارات في البريميير ليج، بعدما عاد بانتصار عريض من عقر دار مضيفه برايتون آند هوف ألبيون (1-3) مساء السبت ضمن مواجهات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب "فالمر"، تكفل المهاجم النيوزيلندي كريس وود، بتسجيل الهدفين الأول والثاني لبيرنلي في الدقيقتين (26، 61)، قبل أن يضيف أشلي بارنز الهدف الثالث في الدقيقة (74) من علامة الجزاء.

بينما سجل شون دافي، هدفًا شرفيًا لأصحاب الأرض في الدقيقة (76).

وبعد 3 مباريات متتالية، انتهت جميعها بالتعادل، يعود بيرنلي لحصد الانتصارات مجددًا ليرتفع رصيده لـ27 نقطة يرتقي بها للمرتبة الـ15.

من جانبه، تكبد برايتون هزيمته الـ13 هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الـ14..