شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل: فيراتي لن يلحق بلقاء مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365_

أكد "توماس توخيل" المدير الفني الألماني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن نجمه الإيطالي "ماركو فيراتي" سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

ويواجه باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الثلاثاء القادم علي ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، علي أن تقام مباراة العودة يوم 6 مارس علي ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.

وقال "توخيل" أن "فيراتي" لم يشارك في التدريبات منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد خروجه من التدريب بسبب شعوره ببعض الألام في الكاحل.

وكان فيراتي قد تعرض للإصابة في 19 يناير خلال المباراة التي فاز فيها باريس سان جرمان على جانجون، صاحب المركز الأخير في الدوري، بتسعة أهداف نظيفة ، وترك مكانه للألماني يوليان دراكسلر.