شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يهزم شالكه ويقلص الفارق مع دورتموند لـ5 نقاط والان مع التفاصيل
وعلى ملعب أليانز ارينا تقدم بايرن بهدف عكسي سجله جيفري بروما لاعب شالكه بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12 ثم رد شالكه بهدف التعادل في الدقيقة 25 بواسطة المهاجم التركي الشاب أحمد كوتوكو. وأعاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ إلى المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني أكد سيرجي نابري فوز بايرن ميونخ بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 57.
ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 50 نقطة ولكن بايرن نجح في تقليص الفارق معه إلى خمس نقاط فقط عبر الفوز على شالكه فيما يأتي مونشنغلادباخ في المركز الثالث بفارق ثمان نقاط عن الصدارة.
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