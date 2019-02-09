شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني يثير القلق في باريس والان مع التفاصيل

الخليج 365_

أثار المهاجم الأوروجوياني "إدينسون" كافاني القلق في باريس سان جيرمان، بسبب عدم قدرته علي إكمال مباراة فريقه أمام منافسه بوردو في الدوري الفرنسي.

وعجز "كافاني عن إكمال الشوط الأول من المباراة حيث خرج مصابا في الدقيقة 43.

وكان "كافاني" هو صاحب الهدف الوحيد لباريس سان جيرمان في المباراة التي انتهت بهدف نظيف للفريق الباريسي.

وجاءت إصابة "كافاني" في وقت حرج للغاية، وذلك قبل التوجهه لإنجلترا لملاقاة مانشستر يونايتد، في ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء القادم علي ملعب اولدترافورد معقل مانشستر يونايتد.

وتشير التقارير الأولية إلي صعوبة لحاقة بمباراة مانشستر يونايتد، وسيخضع "كافاني" غدا لفحص طبي دقيق لمعرفة مدة غيابه عن الفريق.

خضوعه لعملية جراحية سيضمن نهاية مشاكله في الكاحل، لكن نهاية موسمه. في حين أن العلاج الطبيعي سيضمن عودته للملاعب في منتصف أبريل، مع عدم وجود أي ضمانات بشأن عدم تكرار إصابته.