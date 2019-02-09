محمد صلاح يحقق ثلاثة أرقام مميزة

واختتم صلاح ثلاثية الريدز، في الدقيقة 48 من زمن اللقاء، وهو السادس له في مرمى بورنموث، أكثر الأندية تلقيا لأهدافه، ورفع الفرعون رصيده إلى 50 هدفا في البريمير ليغ، أحرزها خلال 62 مباراة شارك فيها مع ليفربول، منذ انضمامه إلى صفوفه صيف عام 2017.

الخليج 365- واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح تألقه وسلسلة أرقامه المميزة بتسجيله هدفا لفريقه ليفربول ، في شباك ضيفه بورنموث، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما أصبح النجم المصري ثالث لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر بقميص الريدز في موسمين متتاليين بمختلف المسابقات، بعد أسطورة الريدز ستيفين جيرارد، الذي حقق هذا الانجاز في موسمي (2007 – 2008، و2008 – 2009)، الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الحالي، خلال موسمي (2012 – 2013، و2013 – 2014).

وعزز محمد صلاح صدارته في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 هدفا، مبتعدا بفارق هدفين عن أقرب مطارديه وصيفه الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.