شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتعادل مع التعاون سلبيا في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتحاد مع التعاون والتي جمعتهما اليوم السبت في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مباراة قوية بين الفريقين خصوصاً أن الاتحاد يطمح في ترك متلازمة المركز الخامس عشر بينما التعاون في صراع قوي للدخول في المربع الذهبي لكن المباراة حسمها التعادل السلبي.

وألغى حكم المباراة هدفاً للاعب الاتحاد جاري رودريجيز بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو والتأكد من ذلك، لتعود النتيجة كما هي رغم محاولات لاعبي العميد.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة ولا يزال في المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، بينما رفع التعاون ههو الآخر رصيده للنقطة 30 في المركز السادس بالجدول.