الان تتابع الاتحاد يطالب بطواقم حكام أجنبية بما فيها الـ”VAR” في جميع مبارياته المتبقية والان مع التفاصيل

طالبت إدارة نادي الاتحاد، اليوم، في بيان رسمي، اتحاد كرة القدم بطواقم حكام أجنبية بما فيها حكام الفيديو المساعدين “VAR”، في جميع مباريات الفريق المتبقية.

وأكدت إدارة النادي اعتزازها ودعمها للحكم السعودي إلا أن وضع الفريق في المنافسة لا يحتمل أي أخطاء تحكيمية، على حد تعبير البيان.