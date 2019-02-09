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الان تتابع الاتحاد يطالب بطواقم حكام أجنبية بما فيها الـ”VAR” في جميع مبارياته المتبقية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر
طالبت إدارة نادي الاتحاد، اليوم، في بيان رسمي، اتحاد كرة القدم بطواقم حكام أجنبية بما فيها حكام الفيديو المساعدين “VAR”، في جميع مباريات الفريق المتبقية.
وأكدت إدارة النادي اعتزازها ودعمها للحكم السعودي إلا أن وضع الفريق في المنافسة لا يحتمل أي أخطاء تحكيمية، على حد تعبير البيان.
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