الان تتابع الأحمدي : شباكنا لا تزال نظيفة وهذا سر تماسك الدفاع #الاتحاد_التعاون والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-محمد بن نافع
أكد كريم الأحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أن مواجهة التعاون شهدت محافظة الفريق شباكه في 2019 بدون تسجيل أي هدف في مرماه وكذلك عدم خسارته أي مباراة في آخر (4) مواجهات ، وعن سر تماسك الدفاع الاتحادي أكد الأحمدي أن الدور الأول شهد أخطاء دفاعية من سوء تمركز وعدم تركيز وفي الدور الثاني لم يعد الدفاع يرتكب مثل تلك الأخطاء .
واختتم حديثه بعد نهاية لقاء فريقه ونظيره التعاون والذي انتهى بالتعادل السلبي بأنهم يسعون لإسعاد جماهيرهم في المباريات القادمة من خلال تحقيق الإنتصارات.
الجدير ذكره أن الاتحاد بعد هذا التعادل رفع رصيده إلى (14) نقطة في المركز ماقبل الأخير في سلم الترتيب.
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