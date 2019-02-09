شكرا لقرائتكم خبر عن «جريزلير» يسحب القميص رقم 33 لنجمه «جاسول» لانتقاله لـ«تورونتو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر ممفيس جريزلير، المشارك فى دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، الجمعة، سحب القميص رقم 33 الذى كان يرتديه منذ 2008 لاعب الارتكاز الإسبانى، مارك جاسول، المنتقل، الخميس الماضى، إلى صفوف تورونتو رابتورز.

وقال مالك النادى، روبرت بيرا: «سيستمر تأثير مارك جاسول على هذا الفريق وهذه المدينة، ونتطلع إلى الترحيب به يوماً ما خلال عودته إلى بيته فى ممفيس عندما يعلق قميصه رقم 33 على سقف ملعب فيديكس فوروم».

وأضاف: «لقد كان (مارك) زميلاً متفانياً جداً ونجماً ودعامة لهذا الفريق فى المواسم الـ11 الأخيرة. لعب بقلب وشغف للعبة، ما ساعد فريقنا على التأهل سبع مرات متتالية إلى الأدوار الإقصائية».

وتابع: «لكن ما فعله (مارك) لهذه المنظمة هو أكثر من مجرد كرة السلة. لقد كان جزءاً من مجموعة أساسية من اللاعبين ساعدت فى تشكيل هوية هذا الفريق داخل وخارج الملعب، واحتضنته مدينة ممفيس».

وشكر «بيرا» «جاسول»، قائلاً: «دمه وعرقه وتفانيه فى جريزلير وممفيس. تأثيره على هذا الفريق والمدينة سيبقى».

ولعب «جاسول»، 34 عاماً، طيلة مسيرته الاحترافية فى الدورى الأمريكى للمحترفين فى ممفيس من 2008 إلى فبراير 2019.

وشارك 7 مرات مع «جريزلير» فى الأدوار الإقصائية، «البلاى أوف»، بين 2011 و2017، وبلغ معه الدور النهائى للمنطقة الغربية عام 2013، «خسر أمام سان أنتونيو سبيرز صفر- 4».

ويعتبر «جاسول» أفضل لاعب فى تاريخ ممفيس فى التسجيل «11684 نقطة»، والمتابعات «5942 متابعة»، والصدات «1135 صدة».

واختير أفضل مدافع فى الدورى الأمريكى للمحترفين عام 2013، وشارك فى مباراة كل النجوم 3 مرات «2012 و2015 و2017»، وأسهم فى تتويج منتخب بلاده باللقب الأوروبى عامى 2009 و2011 وبفضية أوليمبيادى 2008 و2012. وانضم «مارك»، الشقيق الأصغر لـ«باو»، نجم سان أنتونيو سبيرز حالياً وممفيس جريزلير «2001- 2008» ولوس أنجلوس ليكرز، المتوج معه بلقبين فى الدورى «2009 و2010» وشيكاغو بولز «2014- 2016»، إلى تورونتو، الخميس الماضى، فى صفقة تبادلية شملت ثلاثة لاعبين من تورونتو، هم الليتوانى يوناس فالانسيوناس وديلون رايت وسى جاى مايلز، بالإضافة إلى خيار ضمن الدور الثانى لـ«درافت»، موسم 2024، الذى تنازل عنه الفريق الكندى.

ويحتل تورونتو رابتورز المركز الثانى فى المنطقة الشرقية «40 فوزاً و16 خسارة»، فيما فقد ممفيس جريزلير آماله فى التأهل إلى الـ«بلاى أوف».