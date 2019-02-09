شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يؤكد غياب «أرثر» لمدة شهر بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادى برشلونة، حامل اللقب، متصدر الدورى الإسبانى لكرة القدم، الجمعة، أن لاعب خط الوسط البرازيلى، أرثر ميلو، سيغيب عن الملاعب لفترة شهر بسبب إصابة فى عضلة ساقه اليسرى.

وأوضح النادى الكاتالونى، فى بيان، أن الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب أكدت أنه يعانى إصابة فى عضلة الساق اليسرى، مُقدِّرا فترة ابتعاده عن الملاعب بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وأُصيب «أرثر»، 22 عاماً، فى مباراة الكلاسيكو، على ملعب كامب نو فى برشلونة، خلال ذهاب الدور نصف النهائى لمسابقة الكأس ضد غريمه ريال مدريد 1- 1. وسيفتقد برشلونة جهود لاعبه المنتقل إليه الصيف الماضى، قادماً من غريميو بورتو أليغرى البرازيلى، فى استحقاقات عدة، أبرزها ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسى، 19 فبراير الجارى، كما أن من المستبعد أن يحجز لنفسه مركزاً أساسياً عندما يواجه النادى الكاتالونى غريمه التقليدى ريال مدريد مرتين، فى 27 فبراير الجارى فى إياب الدور نصف النهائى لمسابقة الكأس، وفى 2 مارس المقبل فى الدورى.