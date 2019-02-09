شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يواصل انتفاضته ويصبح خامساً مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل باير ليفركوزن انتفاضته بفوزه الكبير على مضيفه ماينتس 5-1، أمس الأول، على ملعب «أوبل أرينا» فى ماينتس بافتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدورى الألمانى لكرة القدم.

وبكر باير ليفركوزن بالتسجيل، وتحديدا فى الدقيقة الخامسة، عبر البرازيلى ويندل ناسيمينتو بورجيش، لكن صاحب الأرض رد بعد أربع دقائق عبر السويدى روبن كايسون (9)، قبل أن يضرب الضيوف بقوة ويضيفوا ثلاثية فى الشوط الأول تناوب على تسجيلها الواعد كاى هافيترس صاحب 19 عاما (19)، ويوليان براندت (30)، والدولى المغربى الأصل كريم بلعربى (43). وأضاف براندت هدفه الشخصى الثانى والخامس لباير ليفركوزن فى الدقيقة 64.

وهو الفوز العاشر لباير ليفركوزن هذا الموسم والثالث تواليا بعد تغلبه على مضيفه فولفسبورج 3-صفر ومضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب 3-1، والخامس فى مبارياته الست الأخيرة، فرفع رصيده إلى 33 نقطة وصعد إلى المركز الخامس مؤقتا.