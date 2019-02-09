شكرا لقرائتكم خبر عن ألم فى الظهر يبعد «إيسكو» عن دربى مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الأرجنتينى سانتياجو سولارى، مدرب ريال مدريد، أن لاعب خط الوسط إيسكو اضطر للتوقف عن المشاركة فى التمارين بسبب «ألم فى الظهر» قد يبعده عن قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدورى الإسبانى لكرة القدم ضد أتلتيكو مدريد، السبت.

وقال سولارى، فى مؤتمر صحفى: «لقد توقف عن التدريب بسبب ألم فى الظهر»، مشيرا إلى أن حالته ستتحدد فى وقت لاحق اليوم، لتأكيد إمكانية مشاركته من عدمها فى مباراة الدربى على ملعب واندا متروبوليتانو. ويأتى الإعلان عن إصابة إيسكو غداة الجدل الذى أثارته شكواه من عدم منحه الفرص الكافية للعب مع فريقه الذى يحتل المركز الثالث فى ترتيب الدورى خلف أتلتيكو الثانى، منذ تسلم المدرب سولارى مهمة الإشراف على الفريق الملكى أواخر أكتوبر الماضى. ورفض سولارى الدخول فى هذا الجدل، وقال: «كرة القدم تعنى العمل ووضع الموهبة فى خدمة الفريق، العطاء بنسبة 100 فى المئة فى كل تدريب. عمل اللاعب المحترف هو أن يكون جاهزا عندما يستدعى للعب».