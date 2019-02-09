إدارة الزمالك المصري: أيمن حفني عظيم

أعرب إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، والقائم بأعمال أمين الصندوق، عن سعادته بالفوز على النجوم (1-0)، اليوم السبت، في الدوري المصري الممتاز.

وقال يوسف، عبر حسابه على "تويتر": "‏مبروك لجمهورنا العظيم ثلاث نقاط مهمة، في ظل ظروف صعبة من كل الاتجاهات".

وتابع: "لكن البطل لا بد أن يهزم كل الظروف.. مبروك، وأيمن حفني عظيم".

وكان حفني قد سجل هدف الفوز للفريق الأبيض، في الدقيقة 70.