شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ ييستغل تعثر دورتموند ويفوز على شالكه 3-1.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل بايرن ميونخ تعثر بورسيا دورتموند الذى تعادل مع هوفنهايم، ويفوز على ضيفه شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب "اليانز آرينا" بالجولة الـ 21 من الدورى الألمانى.

احرز أهداف العملاق البافارى كل من جيفرى بروما لاعب شالكه فى مرماه بالدقيقة 12، البولندى روبرت ليفاندوفسكى فى الدقيقة 27، والمتألق فى الفترة الأخيرة سيرجى جنابرى فى الدقيقة 57، بينما سجل أحمد كوتوكو هدف الشالكه الوحيد فى الدقيقة 25.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ إلى 45 نقطة، ويقفز للمركز الثانى بدلا من بوروسيا مونشنجلادباخ الذى خسر 3-0 أمام هيرتا برلين، ويقلص الفارق أمام بوروسيا دورتموند المتصدر إلى 5 نقاط بعد تعادل الأخير مع هوفنهايم 3-3، فيما يأتى شالكه فى المركز الـ 13 برصيد 22 نقطة.



سيرجى جنابرى

فرحة الهدف الأول

فرحة لاعبى البايرن

ليفاندوفسكى ورودريجيز