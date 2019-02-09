شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم السبت 9 / 2 / 2019 اليجرى يكشف ملامح تشكيل ساسولو ويعلق على ديبالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل يوفنتوس غدا الأحد ضيفا ثقيلا على ساسولو فى الجولة الـ 23 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو" فى إطار سعيه لمواصلة الإنفراد بصدارة جدول ترتيب المسابقة.

اليجرى يكشف ملامح تشكيل يوفنتوس أمام ساسولو



وتحدث ماسيمو اليجرى المدير الفنى ليوفنتوس فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "مباراة ساسولو لن تكون سهلة، إنهم فريق جيد ولديهم حماس نحن فى جزء مهم في الموسم، على الجميع أن يكون في حالة جيدة على المستوى الفنى والذهنى لدينا 60 نقطة فى جدول الترتيب، ونملك أقوى خط دفاع، كانت هناك حالة من عدم الرضا أمام بارما، لكن الدفاع كان جيدًا".

"واحد من بين بيرناديسكى وديبالا سيشارك غدًا، فى خط الدفاع سيشارك دى تشيليو مع روجانى، كاسيرس وأليكس ساندرو سيشاركان، كانسيلو قد يكون ورقة رابحة فى المباراة".

"الحالة البدنية للفريق جيدة وستزيد خلال الفترة المقبلة، لدينا بطول لنفوز بها، وفى الوقت المناسب سنفكر فى دورى الأبطال، كاسيرس صفقة جيدة، لقد قدم مباراة جيدة أمام بارما، الدفاع فى حاجة للعمل بشكل جماعى، علينا أن نُحسن هذا الأمر".

"ديبالا لاعب مسؤول كونه يرتدى القميص رقم 10 وكونه يحمل شارة القيادة فى حال غياب كيلينى، لقد اعتذر وتم إغلاق الأمر، ديبالا لم يُغير طريقة لعبه ما تغير هو الطريقة التي يلعب بها الباقى حوله".