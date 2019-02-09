شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم السبت 9 / 2 / 2019 ليو على رأس قائمة برشلونة أمام بلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى على رأس قائمة برشلونة فى اللقاء أمام مضيفه أتلتيك بلباو، والمقرر له غدا الأحد على ملعب "سان ماميس" فى الجولة الـ 23 من الدورى الإسبانى "الليجا".

وجاء ميسى على رأس القائمة بعد أن دارت الشكوك حول مشاركته فى اللقاء بعد أن عاودته الإصابة هلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الماضى فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس ملك إسبانيا.

ويحتل البارسا صدارة الليجا برصيد 49 نقطة بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثانى.

ميسي على رأس قائمة مواجهة أتلتيك بلباو



إختار أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة 19 لاعبا فى قائمة الفريق لمباراة أتلتيك بلباو المحدد لها العاشرة إلا الربع مساء غداً الأحد.

ويغيب عن الفريق الحارس سيليسين والبرازيلى آرثر للإصابة وخوردى البا للإيقاف، بينما عاد الفرنسى عثمان ديمبلى بعد شفائه وسيرجيو بوسكيتش.

حراسة المرمى: تير شتيجن - اينياكى بينيا

الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - موريللو - سيرجى روبرتو - فيرمايلن - ميراندا

الوسط: راكيتيتش - كوتينيو - فيدال - الينيا - بوسكيتش

الهجوم: ميسى - لويس سواريز - مالكوم - برينس-بواتينج - ديمبلي