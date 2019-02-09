شكرا لقرائتكم صورة.. لاسارتى يستعرض مهاراته فى التصوير داخل مطار القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحول مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، إلى مصور فى مطار القاهرة ، خلال مغاردة الفريق الأحمر إلى تنزانيا منذ قليل ، استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى فى الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وشاهد لاسارتى عمال غرفة خلع الملابس وهم يلتقطون عدد من الصور داخل المطار ، فطلب منهم التجمع لتصويرهم بهاتفه الخاص.