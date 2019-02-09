شكرا لقرائتكم سوموديكا: ضياع "الجزائية" سبب خسارة الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرجع ماريوس سوموديكا مدرب فريق الشباب هزيمة فريقه أمام الفتح إلى إهدار ركلة الجزاء مؤكداً أن الخسارة نتيجة غير طبيعية بالنسبة للنادي العاصمي.

وخسر الشباب أمام الفتح بجزائية سجلها إبراهيم الشنيحي يوم السبت في الجولة التاسعة عشر ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سوموديكا : لعبنا 19 جولة خسرنا 3 مباريات فقط أمام الهلال والفتح والنصر بالنتيجة ذاتها (1-0). وأضاف : أهنئ لاعبي الفتح. قدموا مباراة جيدة، ولكننا خضنا المباراة بـ10 لاعبين وأهدرنا ركلة جزاء كان بإمكانها أن تمنحنا الفوز.

وفسر مدرب الشباب حديثه قائلا : نحن أقوى خط دفاع في البطولة وفي حال تم تسجيل ركلة الجزاء كان من الصعب تلقي هدفاً من المنافس.