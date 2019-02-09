فيورنتينا يسدي خدمة ليوفنتوس ويتعادل مع نابولي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق نابولي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيورنتينا، يوم السبت، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع نابولي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، الي يواجه ساسولو يوم الأحد، في المقابل رفع فيورنتينا رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.
يذكر أن هذا التعادل هو الرابع لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 16 مباراة والخسارة في ثلاث، فيما يعد هذا التعادل هو الحادي عشر لفيرونتينا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في خمس.
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