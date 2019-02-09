الوحدة يستعيد المركز الخامس والتعاون يفرض التعادل على الاتحاد

اسماء السيد - استعاد الوحدة المركز الخامس بعد أن حول تأخره بهدف أمام مضيفه الرائد إلى فوز 3-1 السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الوحدة رصيده الى 31 نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة على التعاون الذي تعادل سلبا مع مضيفه الاتحاد على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

تقدم الرائد بواسطة الوافد الجديد البلجيكي إيلومبي مبويو (11)، ورد الوحدة بثلاثة اهداف حملت تواقيع البرازيلي ريناتو تشافيش (29) وفواز الصقور (52) والبرازيلي الآخر ماركوس غيلييرمي (90+7).

وتراجع الرائد الذي خاض الدقائق اتلـ 20 الأخيرة بعشرة لاعبين لطرد مدافعه حسين الشويش، الى اللمركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

انتزع الفتح فوزاً صعباً على حساب ضيفه الشباب بهدف وحيد سجله الجزائري إبراهيم الشنيحي في الدقيقة (88) على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الخبر.

ورفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة، وتقدم الى المركز الثامن، بينما بقي الشباب على رصيده السابق 34 نقطة في المركز الرابع.