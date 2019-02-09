- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم السبت 9/ 2/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
أقيم اليوم، السبت، الموافق 9/ 2/ 2019 مباراة واحدة بالدورى المصرى الممتاز، حيث ألتقى فريق النجوم مع الزمالك، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين، من عمر المسابقة.
وحقق الزمالك فوزا صعبا على النجوم بهدف دون رد، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت،وأحرز أيمن حفنى هدف الفوز لفريقه من متابعة كرة زميله يوسف أوباما الذى مررها الأخير عرضية متقنة قابلها حفنى فى المرمى تماما بعدما اخطأ احد لاعبى النجوم تشتيتها من أمام المرمى .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 48 نقطة محلقا فى صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة فى المركز الرابع عشر.
جدول ترتيب الدورى
كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم السبت 9/ 2/ 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.