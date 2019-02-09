شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يرفع حفني على الأعناق أمام غرف الملابس بعد الفوز علي النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود جنش حارس الزمالك، بأيمن حفني صانع ألعاب الفريق بعد عودته للمشاركة أمام النجوم، فى المباراة التى أقيمت باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى والتى انتهت بفوز المارد الأبيض بهدف احرزه ايمن حفنى . وحمل "جنش"، أيمن حفني علي أعناقه أمام غرفة ملابس الزمالك بعد نهاية المباراة بعدما سجل حفني هدف فوز الزمالك علي النجوم.

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