ملخص واهداف مباراة النجوم والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الزمالك بصعوبة على النجوم بنتيجة 1/0 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ21 للدورى.

أحرز هدف الزمالك أيمن حفنى من متابعة كرة زميله يوسف اوباما الذى مررها الأخير عرضية متقنة قابلها حفنى فى المرمى تماما بعدما اخطأ احد لاعبى النجوم تشتيتها من أمام المرمى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 48 نقطة محلقا فى صدارة جدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة فى المركز الرابع عشر.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد، خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد.

وجاء تشكيل النجوم كالتالى.. حراسة المرمى: عصام الحضري، خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين، خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام، خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين.

أحداث الشوط الأول

مرت الدقائق الأولى عبارة عن جس نبض بين الفريقين ولم تسنح هجمات خطرة على حارسى المرمى ، وأن امتلك لاعبو النجوم منطقة وسط الملعب ومثل صلاح أمين مهاجم الفريق خطورة على محمود جنش حارس الزمالك.

وفى الدقيقة 17 حاول الزمالك الضغط وامتلاك منطقة المناورات بفضل تحركات يوسف أوباما وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن ، إلا أن لاعبو النجوم مالوا للدفاع والتصدى للعديد من الهجمات.

وفى الدقيقة 26 ينفرد إبراهيم حسن بعصام الحضرى حارس النجوم من ناحية اليمين بعد تمريرة سحرية من أوباما إلا أن إبراهيم حسن وضعها خارج المرمى.

وفى الدقيقة 41 سدد صلاح أمين كرة قوية خارج مرمى الزمالك ، وفى الدقيقة 44 احتسب محمد عادل ضربة حرة مباشرة للزمالك لعبها فرجانى ساسى مرت فوق قائم النجوم.

أحداث الشوط الثانى

وقد ضغط لاعبو الزمالك من بداية الشوط الثانى بغية إحراز هدف التقدم وبالفعل دانت السيطرة للاعبى الفريق الأبيض وظهرت الخطورة من أول كرة للمغربى حميد احداد فى الدقيقة 52 الذى اطلق كرة قوية اصطدمت بالعارضة وخرجت ، بعدها كرة حريرية من التونسى فرجانى ساسى قابلها عمر السعيد بشكل جمالى مرت خارج المرمى.

وبالفعل وفى الدقيقة 70 نجح البديل أيمن حفنى فى إحراز هدف التقدم لفريقه من متابعة لكرة زميله يوسف اوباما العرضية قابلها فى المرمى مباشرة بعدما فشل أحد مدافعى النجوم فى تشتيت الكرة.

ومرت الربع ساعة الأخيرة من المباراة عبارة عن تأمين دفاعى من لاعبى الزمالك خوفا على النتيجة قابله هجوم من لاعبى النجوم حتى أطلق محمد عادل حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز الزمالك على النجوم بهدف.