شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد أجيرى : نتابع جميع المحترفين والسولية سينضم المعسكر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مساعد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن متابعة اللاعبين الذين سينضموا لمنتخب الفراعنة لمواجهة منتخب نيجيريا بالمباراة الودية مارس المقبل كاشفا عن انضمام عمرو السولية لاعب فريق الاهلى خلال المعسكر القادم . وقال جوزيه تيتو المدرب المساعد لقناة "أون سبورت" أنه تواجد بدولة قطر لمتابعة اللاعبين المحترفين بالدورى القطرى والذى يضم 7 لاعبين يحملون الجنسية المصرية . وأشار مساعد أجيرى أنه سوف يشهد معسكر المنتخب المصرى وجوه جديدة لاختباراهم ببعض المراكز خلال مباراة الودية أمام منتخب نيجيريا.

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