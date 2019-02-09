شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود راحة 24 ساعة عقب ودية الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود راحة سلبية للاعبى الفريق لمدة 24 ساعة والعودة الى تدريبات بعد غد الاتنين بمدينة الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز . وخسر فريق حرس الحدود أمام نظيرة طلائع الجيش بهدف دون رد سجله أحمد جعفر فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى.

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