حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، اتحاد الكرة يُلغى اجتماعه الطارئ غدا الزمالك يهزم النجوم بهدف حفنى ويواصل ابتعاده بقمة الدورى جروس يمنح لاعبو الزمالك راحة من التدريبات قبل الاستعداد لنصر حسين داى اجتماع ثلاثى فى الجبلاية لمناقشة الرد على بيان الأهلى اتحاد الكرة يُلغى اجتماعه الطارئ غدا ثروت سويلم: 3 ملاعب بديلة لاستضافة الأهلى.. وخطاب للأمن لدخول الجماهير مجلس الأهلى يقرر عدم الاعتراف بأى قرارات تصدر عن اتحاد الكرة صلاح محسن والشحات وأجايى فى قائمة الأهلى لمباراة سيمبا بدورى الأبطال رسمياً ..الأهلى يعلن تمديد تعاقد معلول ونيدفيد الأهلى يعلن رفضه لعب أى مباراة قادمة إلا بحضور جماهيرى.. اقرأ التفاصيل تأجيل المؤتمر الصحفى لوزير الرياضة ..اعرف السبب

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