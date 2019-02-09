شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يقاطع مؤتمر مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاطع السويسري جروس المدير الفني للزمالك المؤتمر الصحفي لمباراة النجوم اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري التي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد. وجاء قرار المدير الفني بمقاطعة المؤتمر الصحفي بناء على قرار مجلس إدارة النادي الأبيض. الفوز رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 48 نقطة يبتعد بها بصدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد النجوم عند 21 نقطة يحتل المركز الخامس عشر.

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يقاطع مؤتمر مواجهة النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.