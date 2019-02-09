شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأهلى..إصابة حمودي بالتواء في الأنكل ويغيب أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو جهاز الكرة بالأهلي سبب غياب أحمد حمودي عن مران اليوم ،وكذلك استبعاده من رحلة تنزانيا قبل مواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء في رابع مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

واكد مسئولو الأهلي أن أحمد حمودي يعاني من التواء في الأنكل سيحتاج حصول اللاعب علي راحة أسبوعا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سيمبا.