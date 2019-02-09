شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبو الأهلي بتوافدون على مطار القاهرة استعدادا لرحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا في العاشرة والنصف مساء اليوم السبت.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.