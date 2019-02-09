شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يخلد شهداء الزمالك بقميص 20 أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلد المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك، ضحايا واقعة الدفاع الجوى الـ20، علي قميصه في مباراة النجوم التي أقيمت مساء اليوم، علي استاد بتروسبورت، في الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أيمن حفني. ورفع أحداد قميصه بعد هدف أيمن حفني ليبرز للكاميرات ارتدائه قميص أبيض أسفل قميص الفريق مكتوب عليه 20 شهيد تخليدا لذكري شهداء نادي الزمالك.

حميد احداد

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