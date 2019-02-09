تركي آل الشيخ مهاجماً قائد الأهلي الأسبق: "عاوز تقول كلمتين وخلاص وتبان شجاع؟"

مصراوي - كتب - محمد يسري مرشد:

هاجم تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز وليد صلاح الدين قائد الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري على خلفية تعقيب الأخير على مباراة الحرس والأهلي.

وفاز الأهلي مساء أمس، الجمعة، على حرس الحدود بهدف نظيف فى مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل كان بطلها حكم الساحة محمد معروف والحكم الخامس حسن السندبيسي.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" : فين تكافؤ الفرص لما أكون بنافس و الاتنين المنافسين مش بيلعبوا فى إستاد الداخليه و انا لا وليه عاوز تقول...