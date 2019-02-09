الزمالك: بيان الأهلي بلطجة وهزيل.. ونطالب اتحاد الكرة بعدم قبوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال نادي الزمالك إن البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي في وقت سابق اليوم السبت "هزيل".

وكان مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماعا طارئا أسفر عن 8 قرارات قوية، من بينها شكوى رئيس الزمالك للكاف واللجنة الأوليمبية المصرية لمخلافته للوائح ومشاركته في اجتماع اتحاد الكرة رغم إيقافه.

وعلق الزمالك عبر موقعه الرسمي "عليهم تقديم شكوى كما تريدون".

وواصل "البيان بلطجة وهزل، وعلى اتحاد الكرة عدم قبوله".

وختم "سنقوم بالتعليق بشكل موسع على بيان الأهلي في وقت لاحق".