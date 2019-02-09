شوبير: تأجيل اجتماع اتحاد الكرة لوقت لاحق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إنه تم تأجيل اجتماع اتحاد الكرة، الذي كان مقررا له يوم غد الأحد، إلى وقت لاحق.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أكد في تصريحات لمصراوي، انعقاد اجتماع عاجل الأحد، وذلك بعد قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة.

لكن شوبير قال في برنامجه عبر فضائية أون سبورت، إنه تم تأجيل الاجتماع لوقت لاحق.

من جهته نفى المركز الإعلامي لاتحاد الكرة انعقاد اجتماع الأحد، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكون في الأسبوع المقبل، وأنه ليس هناك أمر عاجل يستدعي انعقاده غدا بشكل طارئ.

وكان مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماعا طارئا أسفر عن 8 قرارات قوية، من بينها عدم حضور أي اجتماعات لاتحاد الكرة، ورفض استبدال أو تقديم أي مباراة في المسابقة.

واتخذت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرارا، السبت، بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز، الذي كان مقررا لها 28 فبراير.