المنتخب: تابعنا 7 لاعبين مصريين في قطر.. وعلاء يستحق فرصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني وطارق طلعت:

صرح تيتو جارسيا المدرب المساعد، في الجهاز الفني لمنتخب مصر، بأنه توجه إلى قطر من أجل متابعة 7 لاعبين مصريين يلعبون في مختلف الأندية هناك، من أجل التعرف عليهم عن قرب، وتحديد إمكانية انضمامهم للمنتخب.

وقال مساعد خافيير أجيري في تصريحاته لقناة "ON sport" الفضائية: "توجهت إلى قطر من أجل مشاهدة بعض المباريات لعناصر مصرية متواجدة هناك، والتعرف عليهم عن قرب."

وتابع: "هناك 7 أسماء قمت بمتابعتهم خلال فترة تواجدي في قطر، لا أعرف الأسماء بشكل دقيق لكن تابعنا لاعبين اثنين في السيلية، ولاعب في نادي قطر، ولاعب في الأهلي، وسيتوجه هاني رمزي أيضًا خلال أيام إلى اليونان لمتابعة المصريين هناك."

وأضاف: "نحن لم نكن نعلم عنهم الكثير منذ شهر مضى (المصريين في قطر)، لكن الآن تعرفنا عليهم وشاهدناهم ونفس الأمر سيحدث مع كافة اللاعبين في الدول الأخرى."

وتحدث عن إمكانية ظهور عناصر جديدة مع المنتخب في التجمع المقبل: "لا أعلم إن كنا سنشاهد لاعبين جدد في التجمع القادم في شهر مارس، لكن الأمر يعتمد على حالة العناصر التي نهتم بها وإمكانية تواجدهم معنا."

من جانبه، قال المدرب المساعد في المنتخب الوطني، خافيير جوري، إن مدافع الزمالك محمود علاء يستحق فرصة للتواجد في المنتخب، مضيفًا بأن وقت عمرو السولية لاعب وسط الأهلي قد جاء.

وأضاف جوري من خلال تصريحات لقناة أون سبورت، أن محمود علاء يستحق فرصة في الانضمام للمنتخب، مشيدًا بالأداء الذي يقدمه اللاعب مع الزمالك.

وأكمل جوري الذي كان حاضرًا لمباراة الزمالك والنجوم بالدوري: "في الفترة الماضية حاولنا أن نَضم عمرو السولية لكنه كان مصابًا، الآن هو جاهز وأظن أن وقته قد حان."

وأختتم: "كل هذه الأمور سيحسمها المدرب خافيير أجيري خلال الفترة المقبل."

ويتأهب المنتخب المصري لخوض مباراة النيجر ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 وستكون هذه المباراة يوم 22 مارس، فيما سيواجه الفراعنة وديًا يوم 26 مارس في نيجيريا.