رئيس الكاف: نريد إنهاء تجهيزات أمم إفريقيا في مصر قبل شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فوزي:

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ثقته في قدرة مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أحمد أحمد رئيس الكاف في تصريحات تلفزيونية لـ"DMC": "أنا سعيد باستضافة مصر لأكبر حدث في القارة وهو بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام خلال هذا العام".

وتابع: "نحن علي ثقة من قدرة الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم أفضل حدث في القارة، هم ومعهم الحكومة المصرية بدأوا الاستعداد لها منذ إعلان مصر شرف تنظيم البطولة".

وأتم: "كأس الأمم ستقام للمرة الأولي بمشاركة 24 فريقاً ، أريد أن نعمل معاً لتجهيز وإنهاء كل شيء قبل شهر رمضان ، خاصة وأن العمل خلال هذا الشهر سيكون بطيء".