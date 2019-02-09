تقرير.. حفني يعود بعد هز شباك الأهلي ضمن 5 ملامح من فوز الزمالك على النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق الزمالك سلسلة انتصاراته المحلية بالفوز على النجوم بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري.

الزمالك استطاع أن يصالح جماهيره سريعًا بعد الخسارة من جورماهيا (4-2) في المباراة الأولى للأبيض بدور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ملامح فوز الزمالك على النجوم:

- الهدف الأول

منذ هدف أيمن حفني أمام الأهلي في المباراة الأخيرة للزمالك بمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة (2-1)، ولم يعرف صاحب الـ33 عامًا التسجيل في مسابقة الدوري.

حفني شارك لمدة 69 دقيقة هذا الموسم في مسابقة الدوري إلا أنه تمكن في مباراة النجوم من افتتاح أهدافه المحلية بمسابقة الدوري (2018 -2019).

- الفوز الأول

كتب فريق الزمالك انتصاره الأول تاريخيًا على فريق النجوم في مسابقة الدوري، حيث انتهت مباراة الدور الأول بانتصار تاريخي للفريق الصاعد بهدف دون رد أحرزه صلاح أمين.

وكان الزمالك حقق انتصارًا على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف لكن في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر نسخة 2015.

- التفوق على الحضري

خاض عصام الحضري 9 مباريات أمام الزمالك منذ رحيله عن صفوف الأهلي في عام 2008.

ولم يحقق الحضري منذ رحيله عن الأهلي أي انتصارًا على الزمالك سوى في مناسبة واحدة كانت في موسم (2009 -2010) عندما كان لاعبًا في الإسماعيلي وانتهت المباراة بفوز الدراويش (1-0).

الحضري بعد فوزه مع الإسماعيلي في نسخة الدوري (2008 -2009) خاض 8 مباريات، خسر في خمس مقابل ثلاث تعادلات.

- معادلة موسم (2002-2003)

فوز الزمالك أمام النجوم رفع رصيده إلى النقطة الـ48 من 19 مباراة، وهو نفس عدد النقاط الذي جمعه الأبيض بعد خوض أول 19 مباراة في الدوري بموسم (2002-03) الذي تُوج بلقبه.

لكن يبقى الرقم القياسي لأفضل انطلاقة للزمالك في موسم (2003-04) الذي حصد فيه 51 نقطة من أول 19 مباراة، وتُوج خلاله بلقب الدوري بدون هزيمة برصيد 68 نقطة من 26 مباراة.

- الابتعاد بالصدارة

انتصار الزمالك على النجوم جعله يبتعد بالصدارة عن الوصيف بيراميدز بفارق ست نقاط وتسع نقاط عن الأهلي ثالث الجدول، بجانب امتلاك الأبيض مباراتين مؤجلتين في المسابقة المحلية.