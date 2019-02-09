إدينسون كافاني يصدم جماهير باريس سان جيرمان

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صدم الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، جماهير فريقه بعد تعرضه لإصابة خلال لقاء فريقه امام بوردو، مساء اليوم ضمن الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.
وتعرض كافاني لإصابة مع بداية الشوط الثاني ليغادر أرضية الملعب دون تحديد مدي إصابة اللاعب، ليثير الشكوك حول لحاقه بمباراة فريقه امام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.
ويأمل باريس سان جيرمان لحاق مهاجمه الأورجوياني باللقاء المرتقب أمام مانشستر يونايتد، والذي سيقام يوم الأربعاء المقبل.
وتأتي إصابة كافاني كالصاعقة على النادي الفرنسي، حيث يغيب النجم البرازيلي نيمار دا سليفا، ليخسر بذلك عنصرين أساسيين من الفريق.
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