أحمد الشناوي يشيد بحكم لقاء الزمالك والنجوم

أشاد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي ، بأداء حكم لقاء الزمالك والنجوم، الذي أقيم مساء اليوم، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.
وقال الشناوي عبر قناة أون سبورت "الحكم محمد عادل أدار اللقاء بشكل ممتاز ويعد نجم المباراة الأول".
وواصل "كما أن الشق البدني لحكم اللقاء كان جيدا لأنه لم يتغير من بداية اللقاء وحتى نهايته، فهو كان قريبا دائماً من مناطق اللعب، لهذا يستحق أن يكون نجم المباراة".
وأكد: " يوجد خطأ وحيد لم يحتسبه حكم اللقاء وهي لمسة اليد على لاعب النجوم في منتصف الملعب فهي كانت واضحة، لكنها لم تؤثر على مجريات اللعب".
الجدير بالذكر أن الزمالك تغلب على نظيره النجوم بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، في إطار الأسبوع الـ21 من الدوري الممتاز.
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