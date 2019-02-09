الغربية تتعادل مع البحيرة بالمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب للصم

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حقق منتخب الغربية للصم أول نقطة له بالمجموعة الثانية عقب تعادله مع منتخب البحيرة للصم بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثانية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي الاعاقة)، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة والتي أعدتها لذوي الإحتياجات الخاصة هذا العام.
تقدم فريق الغربية للصم عن طريق لاعبه محمد الهامي صاحب القميصرقم 10 بأول أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، وفي الدقيقة السادسة والعشرين من نفس الشوط أحرز اللاعب محمدي فكري صاحب القميص رقم 17 هدف التعادل لفريقه، وانتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
وفي الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الثاني تقدم فريق البحيرة بالهدف الثاني عن طريق لاعبه فارس عيد صاحب القميص رقم 4 ، وتعادل
تجدر الإشارة إلي أن ٍالمجموعة الثانية تضم فرق "الاسكندرية، البحيرة، الغربية"، ويشهد المباريات الدكتور محمد عبد الستار، والدكتور وليد رجب عضوا مكتب ذوي الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد خطاب من الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة.
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