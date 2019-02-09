شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات لـ«أخضر الجودو» في بطولة إستونيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق لاعبو المنتخب السعودي للجودو للناشئين ثلاث ميداليات متنوعة في بطولة إستونيا الدولية للناشئين، التي تعد من أكبر المنافسات على مستوى الناشئين في العالم بمشاركة 726 لاعبا.

وجاءت ميداليات الأخضر عبر إبراهيم عسيري الذي نال فضية (وزن تحت 38 كجم)، وزميله محمد المالكي الذي فاز ببرونزية (وزن تحت ٧٠ كجم)، وحسين الصغير الذي حقق برونزية (وزن تحت ٣٠ كجم).