شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات لـ«أخضر الجودو» في بطولة إستونيا والان مع التفاصيل
وجاءت ميداليات الأخضر عبر إبراهيم عسيري الذي نال فضية (وزن تحت 38 كجم)، وزميله محمد المالكي الذي فاز ببرونزية (وزن تحت ٧٠ كجم)، وحسين الصغير الذي حقق برونزية (وزن تحت ٣٠ كجم).
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